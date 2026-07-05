Hondarribia gana en Zarautz y se coloca líder de la Liga ETE

Reacción deportes, 5 jul (EFE).- La embarcación de Hondarribia se ha colocado como líder de la Liga ETE femenina de traineras gracias a su victoria en la I Bandera Gesalaga-Okelan, cuarta cita puntuable de la competición.

La 'Ama Guadalupekoa' ha sumado su segunda victoria de la temporada tras superar en cinco segundos a las anfitrionas de Zarautz y en ocho segundos a las vizcaínas de Kaiku. Ondarroa, Deusto, Isuntza, Hernani y Portugalete han completado la regata disputada en la modalidad de contrarreloj por parejas.

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Después de cuatro pruebas la Liga ETE está liderada por Hondarribia y Zarautz, ambas empatadas a 30 puntos aunque con Onyarbi en primera posición por su última victoria, seguidas de Kaiku (24), Deusto (19), Ondarroa e Isuntza (17), Hernani (10) y Portugalete (4). EFE

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