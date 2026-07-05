Gastronomía, inteligencia artificial y ciberseguridad, esta semana en la Menéndez Pelayo

Santander, 5 jul (EFE).- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander afronta una nueva semana en la que la gastronomía, la inteligencia artificial y la ciberseguridad serán algunos de los temas de debate.

Según informa la UIMP en un comunicado, en el arranque de la semana se celebrará el seminario 'España en una nueva Europa', que examinará los riesgos de la fragmentación global y las oportunidades para España derivadas de la autonomía estratégica de la UE.

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También habrá cursos sobre neurociencia e investigación, inteligencia artificial, gestión de residuos radioactivos, ciberseguridad, salud digital y seguridad social, y se celebrará una nueva edición la Escuela de Biología Molecular Eladio Viñuela-Margarita Salas.

El Palacio de la Magdalena acogerá un encuentro sobre 'Gastronomía española: un activo estratégico del país', en el que se fomentará el intercambio de experiencias a partir de casos reales de restaurantes españoles que han logrado expandirse fuera de nuestras fronteras. Mañana estará en este curso Joan Roca.

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Se desarrollará además el curso 'Creadores santanderinos y cántabros: Cenador de Amós, Jesús Sánchez y Marián Martínez, una revolución en la cocina cantábrica', con el foco puesto en su trayectoria y éxito internacional desde las raíces cántabras hasta la constante renovación y tendencias vanguardistas.

Y se celebrará un encuentro centrado en cómo las políticas activas de empleo y la formación con la práctica profesional han potenciado la mejora de la empleabilidad y la inserción de los jóvenes al mercado laboral.

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En el ámbito cultural, esta semana habrá conciertos dentro del Encuentro de Música y Academia, flamenco, con Rocío Márquez, poesía y una conferencia sobre el eclipse de agosto.

En Los Martes Literarios estará el escritor y periodista Juan Cruz (Tenerife, 1948).

Y dentro del ciclo Los jóvenes hablan, Paula Ducay e Inés García, del proyecto 'Punzadas Sonoras', traen a la UIMP su reconocido show centrado en el escritor Roland Barthes. EFE

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