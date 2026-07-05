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Francia saca a Paraguay en juego nada amistoso y Marruecos tumba al primer organizador

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Redacción Deportes, 4 jul (EFE).- ¿Déjà vu?

Las selecciones de Francia y Marruecos se encontrarán el 9 de julio en Boston por la disputa de una plaza en los cuartos de final del Mundial, un acontecimiento que ya se registró hace 3 años, 6 meses y 23 días, cuando los europeos vencieron por 2-0 a los africanos en juego de las semifinales del Mundial de Catar.

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Francia dejó hoy en el camino a Paraguay, que volvía al torneo después de una ausencia de 16 años, en tanto que Marruecos se deshizo con una goleada de Canadá, uno de los tres organizadores del torneo y el primero que abandona la fiesta.

Francia y Marruecos protagonizarán el primer emparejamiento de cuartos de final, mientras este domingo la fase de los dieciséis mejores definirá a otros dos.

A las 20:00 GMT chocarán en el MetLife de Nueva Jersey las selecciones de Brasil y Noruega, cuyo ganador se enfrentará con el mejor del pulso entre México e Inglaterra a partir de las 00:00 GMT del lunes en Ciudad de México.

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Sin proponerlo, quizá sin saberlo, la selección de Francia fue sometida hoy por la de Paraguay a un ambiente de fútbol típico de Copa Libertadores de clubes, o de Copa América de selecciones.

No hubo espacio para el intercambio de gentilezas y menos de deseos explícitos para que ganara el mejor. Al menos del lado paraguayo.

El seleccionador Gustavo Alfaro levantó al frente de la portería de Orlando Gill un muro con cinco defensas y en la mitad encargó a sus jugadores de poblar de piernas para cortar los circuitos.

Durante más de una hora de juego la Albirroja demostró que su llegada a dieciseisavos de final a expensas de Alemania no fue una casualidad.

Con mucha intensidad, los pupilos de Alfaro lograron romper la conexión de Kylian Mbappé con Michael Olise y Ousmane Dembélé, autores hasta entonces de 11 de los 15 goles anotados por Les Bleus en el Mundial.

Pero la falta de ambición ofensiva y una fisura dejada por Diego Gómez al derribar a Désiré Doué derivó en un penalti que cambió por gol Mbappé en el minuto 70.

Finalizado el partido, el 10 respondió con euforia al resultado en la cancha y trasladó su desahogo a los periodistas.

"Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso", dijo tras el partido a pie de campo.

Francia ganó con lo justo, No necesitó echar cohetes para celebrar. Ahora a recuperar fuerzas y viajar a Boston para encarar a Marruecos este jueves.

¿Habrá intención de venganza? Los marroquíes cayeron ante los franceses en las semifinales de Catar 2022. Fue hasta entonces la mejor participación de una selección africana en un Mundial.

Cayó este sábado la selección del primero de los tres países que han organizado el Mundial. Canadá, que amenazó en el amanecer del partido en Houston, en el segundo tiempo cayó como un castillo de naipes bajo el fuego a la contra de Marruecos: dos veces a través de Azzedine Ounahi (ms.50 y 82) y uno de Soufiani Rahimi (m.98).

El punto negativo lo deparó el delantero Ismael Saibari, el goleador de 55 millones que recientemente fichó por el Bayern de Múnich, quien abandonó la cancha en el minuto 22 como consecuencia de un tirón en el muslo de la pierna derecha.

Rahimi fue su sustituto, pero el rostro de Saibari en el banquillo deja en entredicho su futuro en el torneo en el que ha firmado tres goles.

Con el resultado en Houston, Los Leones del Atlas se medirán en cuartos de final con Francia.

Kylian Mbappé alargó este sábado la sombra de su historia en el Mundial al anotar su séptimo gol con un valor significativo: clasificó a Francia a cuartos de final, y con 19 ahora sigue a la sombra de Lionel Messi, el máximo anotador en estos torneos con 20.

Con 11 años de diferencia, Messi, quien cumplió 39 el 24 de junio, y Mbappé, que celebrará 28 el 20 de diciembre, comparten con 7 dianas la cima de la clasificación de goleadores del torneo.

En la historia de todas las copas del mundo, el diez de la Albiceleste domina la clasificación con 20 goles y el diez de Les Bleus le sigue con 19. EFE

(foto)

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