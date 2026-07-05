Extinguido el incendio agrario-urbano de Logroño y se desactiva el Nivel 1 de emergencia

Logroño, 5 jul (EFE).- El incendio agrario-urbano, originado en la tarde de ayer, sábado, entre los términos municipales Logroño y Lardero, se ha dado por extinguido este domingo, por lo que ha quedado desactivado el nivel 1 (emergencia) del Plan Territorial de Protección Civil La Rioja.

Así lo ha comunicado a las 12:30 horas el Gobierno de La Rioja, en una nota, en la que ha recordado que la superficie afectada alcanzó a unas 120 hectáreas, sin que se hayan registrado daños personales ni haya sido preciso evacuar a población.

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El incendio, cuyas causas no han sido determinadas, se logró controlar a última hora de la tarde, y durante la noche y la mañana de este domingo se ha completado su extinción, aunque se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de que pudiera reactivarse.

El Gobierno riojano activó el Plan Territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR) en nivel 1 a fin de coordinar un amplio dispositivo de intervención integrado por recursos autonómicos, municipales y estatales para contener su avance y minimizar sus efectos. EFE

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