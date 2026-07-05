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Experto asegura que los meteorólogos se enfrentan a un aumento de ataques en internet

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Pilar Mazo

Logroño, 5 jul (EFE).- En un contexto de altas temperaturas y avisos por calor extremo, los meteorólogos se enfrentan a un aumento de ataques en las redes sociales, por lo que informar sobre riesgos climáticos se convierte, en algunos casos, en motivo de insultos y descrédito, alimentados por la desinformación.

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Así lo ha explicado a EFE el investigador del grupo Comunicación y Sociedad Digital (COYSODI) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y doctor en Humanidades y Comunicación, Sergio Arce, quien ha asegurado que este fenómeno afecta especialmente a los profesionales e instituciones considerados fiables, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta presión también puede erosionar la confianza en las alertas y dificultar la comunicación eficaz ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes, ha añadido Arce, también profesor titular de UNIR.

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Se ha referido a un estudio que el grupo de investigación al que pertenece realizó sobre el discurso de odio en distintas cuentas de la Aemet en las redes sociales, entre cuyas conclusiones figura que existe un patrón continuo de intentar desacreditar a las instituciones meteorológicas en España porque son fiables y sus científicos generan confianza en la sociedad y tienen un aval científico.

La publicación de este estudio, que desarrolló junto a dos investigadoras de este grupo, coincidió con las inundaciones de la 'dana' en la Comunidad Valenciana en 2024, un desastre natural que también generó ataques en las redes sociales a las informaciones de los meteorólogos.

Ha incidido en que son estrategias de desinformación por lo que representan los meteorólogos, que son científicos que generan confianza en la sociedad por su fiabilidad en temas tan sensibles como los fenómenos climáticos o las condiciones meteorológicas.

Dentro de la industria de la desinformación, una de las primeras fases de la estrategia, ha asegurado, es el descrédito a personas o instituciones en las que la población tiene confianza.

Detrás de estos discursos de descrédito existen intereses de empresas e instituciones, incluso países, que, para desestabilizar a otros, utilizan estas estrategias en las redes sociales, ha alertado.

Ante ello, ha dicho que es importante concienciar y enseñar a los usuarios de internet habilidades para que comprendan que todo lo que se difunde en las redes sociales no tiene por qué ser cierto, sino que existen muchos intereses detrás de la desinformación, en especial, en temas tan sensibles como los meteorológicos.

La población joven es la principal destinataria de este tipo de campañas, que juegan unas veces a favor y otras en contra, pero siempre con la idea de que la persona pierda la confianza en las instituciones, ha explicado.

Dentro de las investigaciones que desarrolla el equipo de Arce también se ha hallado que estas campañas de odio y descrédito hacia los meteorólogos son iguales y llevan el mismo discurso y esquemas en otros países, como Francia, Portugal, Inglaterra y Estados Unidos.

Actualmente, desde UNIR se trabaja en un proyecto para intentar comparar lo que ocurre en España en este ámbito con lo que sucede en otros países y encontrar patrones, ha informado.

Es importante, ha añadido, recurrir a cuentas fiables en las redes sociales, como las de la Aemet, que publican datos contrastados y basados en la ciencia.

También ha avisado de que es preciso no fiarse de personas que, sin ningún conocimiento profesional o científico sobre meteorología, se hacen pasar por meteorólogos en internet y se dedican a hacer predicciones para conseguir un retorno económico. EFE

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