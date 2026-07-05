España se queda sin el bronce en el Mundial júnior al caer ante Francia 24-21

Redacción deportes, 5 jul (EFE)- Las Guerreras júnior no pudieron conquistar la primera medalla de su historia en un Mundial sub-20 después de perder este domingo en la lucha por el bronce ante Francia por 24-21 en el campeonato celebrado en Jinzhong (China).

El equipo dirigido por Joaquín Rocamora plantó cara a las campeonas del anterior Mundial y, a pesar de una mala primera parte (16-11), no tiró la toalla y pugnó hasta el final por tratar de subir al podio por primera vez en la categoría, aunque no pudo consumar la remontada.

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El partido comenzó de cara para las hispanas, actuales subcampeonas de Europa, al ponerse con 0-3 al poco del inicio, una ventaja que mantuvieron durante varios minutos con el liderazgo de Belén Rodríguez.

Las francesas mejoraron en defensa y cerraron las vías de pase a la pivote navarra Kelly Fonkeng, lo que dio pie a algunas pérdidas de balón de las Guerreras y a contragolpes que derivaron en la primera ventaja a su favor (10-9) en el minuto 21.

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Tras un tiempo muerto, las de Rocamora, que también es el seleccionador absoluto, parecieron reaccionar (10-10), pero encallaron, al tiempo que las francesas dieron un acelerón de la mano de su central Prunelle Kingue.

España no anotó ningún gol durante nueve minutos, lo que hizo que su rival abriera brecha, con una máxima ventaja de cinco goles al descanso gracias a un parcial de 8-2 en catorce minutos y a las doce pérdidas cometidas por las hispanas.

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El parón hizo recapacitar al combinado dirigido por Rocamora, que, a pesar de fallar un penalti en la primera acción de la segunda parte, emprendió la reacción de la mano de su portera, Goundo Gassama, y de la extremo Paula Lluch, la máxima anotadora del encuentro con siete goles.

El 23-20 a falta de cinco minutos hizo creer a las españolas que la prórroga era posible, pero la exclusión de dos minutos de Lluch y una pena máxima terminaron de enterrar sus esperanzas. EFE

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