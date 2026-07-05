Emiliano García-Page: "En el PSOE todos damos por hecho un batacazo electoral"

Toledo, 5 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha advertido que su partido tiene una "hemorragia permanente" y ha lamentado que "en el PSOE todos damos por hecho un batacazo electoral y nuestro único argumento es que viene Vox".

"En este partido llevamos meses desangrándonos electoralmente", ha advertido el presidente regional en una entrevista concedida a 'El Español' este domingo, en la que ha analizado la situación en la que se encuentra el partido después del último Comité Federal, en el que fue una de las pocas voces críticas frente al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

García-Page ha pedido "acabar" con esa "hemorragia", que no "le viene bien al sistema político ni al Gobierno ni al PSOE", y ha insistido en que la salida "más decente" sería la convocatoria de elecciones. "Si se gana, magnífico y si se pierde, incluso las derrotas electorales curan muchas heridas", ha razonado.

Preguntado por la decisión de la dirección de que ministros del Gobierno se presenten a las elecciones autonómicas, y tras lo resultados de Andalucía o Aragón, el socialista ha advertido que "en estos diez años yo no he oído al presidente del gobierno reconocer ni un solo error, así que no aspiro a que reconozca que esto lo ha sido".

PUBLICIDAD

En este sentido, aunque ha dicho que el liderazgo de Sánchez en el partido no le parece "autocrático", ha afirmado que "el partido se ha convertido más en un medio que en un fin" y "el objetivo es que gobierne el PSOE, independientemente de lo que haga y con quién lo haga".

En relación con los casos de corrupción que afectan al partido, ha reflexionado que están imputadas "muchas personas de las que le ayudaron" a Sánchez "a llegar". "Nunca se han acumulado tantos casos de corrupción en nuestro partido. No querer verlo es querernos engañar", ha dicho.

PUBLICIDAD

Además, ha subrayado que le "sorprende que a estas alturas no tengamos certeza de no ser imputados como organización" y ha reflexionado que si se da esta situación, "además de una inmensa injusticia para todos los que llevamos estas siglas en el corazón, sería no solo gravísimo, sino la primera vez que ocurre".

Sobre el pacto de Gobierno de PP y Vox en Andalucía, ha dicho que le parece "saludable que la ciudadanía entienda que los acuerdos a veces tienen que hacerse, aunque se hagan de mala gana".

PUBLICIDAD

El líder de los socialistas castellanomanchegos también ha concedido una entrevista a 'El Confidencial', donde ha advertido la "amenaza de Vox" no es una "patente de corso" para "tragar lo intragable".

"Lo de las presuntas cloacas clama al cielo", ha señalado Page en esta entrevista, en la que ha advertido que "el formato es de un cutrerío que ya de por sí echa para atrás", pero "lo peor de las cloacas" es "si esa supuesta trama se aceleró con motivo de los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno".

PUBLICIDAD

Para el barón socialista, esto refleja el "miedo" de la dirección del partido y "un estado de ansiedad".

Sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que "desearía que la información pudiera descartarse", pero ha subrayado que "lo que hoy se está poniendo en cuestión no es la labor de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, sino sus relaciones en estos diez años". EFE

PUBLICIDAD