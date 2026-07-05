El Valencia Basket refuerza su juego interior con la llegada de Dylan Osetkowski

Valencia, 5 jul (EFE).- El Valencia Basket ha incorporado al jugador estadounidense con pasaporte alemán Dylan Osetkowski para las dos próximas temporadas, según anunció el club valenciano este domingo.

El interior llega a la entidad ‘taronja’ procedente del Partizan de Belgrado, equipo con el que disputó 35 partidos la pasada temporada en la Euroliga en los que promedió 8,6 puntos y 9,7 créditos de valoración por encuentro. Este sábado se confirmó su salida del Partizan tras abonar su cláusula de rescisión.

PUBLICIDAD

Osetkowski también tiene experiencia en la ACB tras haber jugado tres temporadas en el Unicaja de Málaga, con el que ganó dos Copas del Rey, una Supercopa, dos Ligas de Campeones y una Copa Intercontinental.

El pasado 13 de febrero, el interior estadounidense fue suspendido por la Comisión Española Antidopaje (CELAD) con diez meses sin poder jugar después de la reapertura del caso que analiza un positivo en marihuana en 2023.

PUBLICIDAD

Finalmente, Osetkowski pudo volver a la actividad después de que le concedieran una medida cautelar que suspendió de manera temporal dicha sanción. EFE

cma/cta/cmm