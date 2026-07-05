El PSOE-A duda de la palabra de Juanma Moreno y dice que lo importante es lo que firma

Sevilla, 5 jul (EFE).- El PSOE-A ha puesto en duda este domingo la palabra del recién investido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del que ha dicho que lo importante es lo que firma y no lo que dice, al tiempo que ha calificado de “traición” que tome posesión el mismo día que nació Blas Infante.

Así lo ha indicado en una nota la portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, quien ha afirmado que el inicio del tercer gobierno del PP en Andalucía estará marcado por un presidente “malabarista” que tendrá que hacer “equilibrios permanentemente” entre lo que dice y lo que firma.

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Márquez ha alertado de que el jefe del Ejecutivo andaluz seguirá intentando tomar “por tontos” a los andaluces, al considerar que no existe coherencia entre las palabras de moderación, centralidad y estabilidad con el documento que ha firmado con Vox para su investidura.

Este “peaje”, según ha advertido la portavoz socialista, no saldrá “gratis”, puesto que Vox se lo “cobrará” en materias como la memoria democrática, igualdad, derechos y en convivencia.

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Márquez ha calificado de “dolorosa” la fecha elegida para la toma de posesión de Juanma Moreno, el mismo día que nació Blas Infante, haciéndolo de la mano de quienes “insultan” su memoria y “desprecian el andalucismo”, por lo que lo ha calificado como una “traición”.

Finalmente, la vicesecretaria general del PSOE-A ha sentenciado que la derecha ha vuelto a demostrar cuál es su verdadera y única prioridad cuando tiene que elegir entre Andalucía y el poder. EFE

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