El polaco Michal Sikora, reelegido al frente de la FIM Europa

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El polaco Michal Sikora ha sido reelegido presidente de la Federación Internacional de Motociclismo Europa (FIM) en el 30º Congreso de esta organización, que se ha celebrado en Varsovia.

Según informó este domingo la organización en una nota de prensa, el nuevo mandato de Sikora, quien fue elegido por primera vez en 2022, se extenderá hasta 2030.

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El nuevo organigrama federativo queda compuesto por Sikora, Erkki Heikkinen, Martins Lazdovskis, Manuel Marinheiro, Francesco Carmelo Mezzasalma, Wim Mulder, Nicoleta Melania Olariu, Stijn Rentmeesters y Roy N. Wetterstad.

Los próximos congresos de la Federación Internacional de Motociclismo Europa se celebrarán en Lathi (Finlandia) en 2027 y en Edimburgo (Reino Unido) en 2028. EFE

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