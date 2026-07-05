El partido de Davidovich con Auger Aliassime, interrumpido por un incidente en la grada

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El encuentro entre el español Alejandro Davidovich y el canadiense Felix Auger Aliassime, cuarto favorito, se interrumpió durante unos minutos por un incidente en la grada, un espectador que requirió la atención médica.

El encuentro fue detenido tras el segundo juego del tercer set. Davidovich ganó la primera manga en el tie break y su rival igualó también gracias a un desempate. Tras terminar el tercer juego del tercero, con empate a uno, se decidió parar para atender a un espectador en la grada de la pista 1 del All England Club.

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Después, tras ser solventada la incidencia, el encuentro prosiguió. EFE