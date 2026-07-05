El juez interroga este viernes a la presidenta del PSOE como testigo en el 'caso Leire Díez'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado este viernes a declarar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco del 'caso Leire Díez', que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría encabezado el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez.

El juez accedió mediante una providencia, a la que tuvo Europa Press, a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la testifical de Narbona, que está citada este viernes a las 10.00 horas.

PUBLICIDAD

Pedraz ha llamado también como testigos al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, al empresario Claudio Rivas y a Antonio José García Cabrera, el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez', la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalló una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

PUBLICIDAD

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relataron los agentes.

Tras la publicación hace unos meses de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante trabajó para la comunicación del partido en Cantabria, y se desvinculó de cualquier actividad ilícita.

PUBLICIDAD

MÁS TESTIGOS

El martes se espera al comandate Villalba, imputado en el 'caso Koldo' por facilitar presuntamente teléfonos desechables a la supuesta trama.

Tras él declarará Francisco Ortega que habría organizado reuniones entre Villalba y Díez. Además, este martes también está citada como testigo Patricia Isabel Espinar, vinculada con el medio digital 'Crónica Libre' al igual que Díez.

PUBLICIDAD

Asimismo, este miércoles está citado García Cabrera, después de que los agentes de la UCO hubieran incorporado en sus informes unas conversaciones del letrado en las que Díez ofreció presuntamente a Villarejo, investigado en la macrocausa 'Tándem', un supuesto pacto con la Fiscalía a cambio de información de políticos, empresarios y policías.

Después declarará el empresario Joaquín Parra y el jueves lo hará Claudio Rivas, cuya empresa Villafuel es el presunto epicentro del 'caso hidrocarburos', así como los empresarios Antonio Rodríguez y Luis Caramés.

PUBLICIDAD

Además de Narbona, el viernes está citado Rafael Salvador, quien fue responsable policial a la Unidad de Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla, con quien la exmilitante socialista se habría reunido en dos ocasiones para, según el informe de la UCO, obtener "información que pudiera comprometer" a la magistrada Mercedes Alaya, jueza instructora del 'caso ERE' y que reabrió el 'caso Aználcollar', en el que fue procesado y después absuelto el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, imputado en el 'caso Leire Díez'.

En último lugar, el viernes declarará José Norberto Uzal, exdirector general de la compañía Hafesa Energía, que fue condenado en noviembre a 19 años y medio de cárcel por un macrofraude en el sector de los hidrocarburos.

PUBLICIDAD