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El incendio de Loporzano (Huesca) evoluciona favorablemente sin frentes activos con llama

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Barluenga (Huesca).- El incendio declarado este sábado en el término de Loporzano (Huesca) y que ha afectado al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, evoluciona de forma favorable y no presenta ningún frente activo con llama.

No obstante, desde el servicio de extinción del Gobierno de Aragón Infoar advierten del riesgo de reactivación por aproximarse las horas más desfavorables del día, con viento del sureste que previsiblemente disminuirá la humedad.

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En estos momentos, según los últimos cálculos del Infoar, la superficie provisional afectada es de unas 200 hectáreas, de las que esta mañana 40 pertenecían al parque natural.

Los medios continúan trabajando de forma continua por aire y tierra para refrescar el perímetro y se van a reforzar los trabajos de contención sobre el perímetro con la incorporación de una máquina bulldozer.

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Debido al incendio permanecen evacuados los núcleos de San Julián de Banzo y Chibluco y cortada la carretera HU-V-3302 entre Barluenga y San Julián de Banzo. EFE

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