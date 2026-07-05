El incendio de Loporzano (Huesca) alcanza entre 140 y 150 ha, 40 del Parque de Guara

Zaragoza, 5 jul (EFE).- El incendio forestal declarado este sábado en Loporzano (Huesca) ha afectado ya a entre 140 y 150 hectáreas, unas 40 de ellas del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, después de que un cambio de viento durante la madrugada complicara la evolución del fuego y obligara a activar la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras permanecen evacuados los núcleos de San Julián de Banzo y Chibluco.

El consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que fue "un poco antes de las 02.00 horas" cuando se produjo "un cambio de dirección del viento" que hizo que un incendio "bastante controlado" se descontrolara y generara "graves apuros" durante la noche.

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Ante esta situación, la dirección de extinción decidió solicitar la intervención de la UME. El consejero ha detallado que el aviso se realizó a las 3.30 horas, la petición formal a la Delegación del Gobierno se cursó a las 4.00 y los primeros efectivos llegaron sobre las 6.00 horas.

Bermúdez de Castro ha informado de que el incendio ha obligado a evacuar a cinco personas de San Julián de Banzo y a otras doce de Chibluco.

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Además, ha señalado que el fuego pasó muy cerca de una pirotecnia situada en la zona, aunque "ahí ha pasado el peligro" tras las labores de protección realizadas por el operativo.

Respecto a la evolución del incendio, ha advertido de que la previsión meteorológica sigue siendo desfavorable, ya que el viento "va a ser muy cambiante" durante las próximas horas, lo que puede provocar cambios bruscos en el comportamiento del fuego, como ocurrió durante la pasada madrugada.

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El consejero ha destacado el importante despliegue de medios terrestres y aéreos que trabaja para contener el incendio.

En las labores participan efectivos del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, con brigadas helitransportadas, brigadas terrestres, autobombas, maquinaria pesada y personal técnico; medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre ellos la BRIF de Lubia, hidroaviones, aviones anfibios, helicópteros y un avión de coordinación; además de la UME, bomberos del Ayuntamiento de Huesca y de la Diputación Provincial de Huesca.

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Sobre el origen del incendio, Bermúdez de Castro ha evitado pronunciarse para no "crear ningún tipo de polémica" ni "criminalizar el sector", aunque ha subrayado que la actividad que lo originó "estaba permitida" y ha destacado la rápida actuación de quien dio el aviso al 112. "Lo más importante es que nadie tenga miedo a llamar al 112", ha afirmado, ya que una comunicación inmediata permite activar cuanto antes los medios de extinción.

La carretera HU-V-3302 continúa cortada entre Barluenga y San Julián de Banzo mientras prosiguen los trabajos para estabilizar el incendio. EFE