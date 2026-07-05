El Granada inicia la pretemporada pendiente del cambio de propiedad

Granada, 5 jul (EFE).- El Granada inicia este lunes el trabajo de pretemporada previo a su tercera campaña consecutiva en Segunda División con la atención puesta en el cambio de propiedad que está a punto de vivir el club, con el inminente desembarco en el mismo del fondo estadounidense Big League Advantage liderado por el exjugador de beisbol Michael Schwimer.

Los jugadores dirigidos por José Rojo ‘Pacheta’ están citados a primera hora de este lunes en la Ciudad Deportiva Granada CF para pasar los pertinentes reconocimientos médicos, mientras que para el martes está previsto el primer entrenamiento.

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El Granada tiene actualmente muy pocos efectivos en su primera plantilla por la salida de numerosos jugadores al final de la pasada campaña y la ausencia total de fichajes este verano, por lo que Pacheta completará las primeras semanas de trabajo con muchos integrantes del equipo juvenil y del filial que buscan un hueco en el primer equipo.

Tampoco comenzará la pretemporada con sus compañeros el meta Luca Zidane, que acaba de finalizar su participación en el Mundial con Argelia, mientras que sí lo harán jugadores con contrato en vigor que vuelven tras cesión y no entran en los planes del club por sus elevados sueldos como el medio Gerard Gumbau y el atacante Juan Diego Molina ‘Stoichkov’.

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Todo en el Granada, también lo deportivo, está ahora pendiente de la oficialidad de la venta de la entidad, que va a pasar del grupo chino Wuhan DDMC, dueño de la entidad en la última década, al fondo de inversión estadounidense Big League Advantage (BLA).

La operación está ya documentada y se encuentra a expensas del beneplácito del Consejo Superior de Deportes y de su anuncio oficial, algo que se producirá en las próximas horas, según fuentes cercanas a las negociaciones.

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Bid League Advantage desembarcará en el Granada con un nuevo propietario que será el estadounidense Michael Schwimer, exjugador de beisbol profesional y que también es accionista del Leeds United, equipo de la Premier, mientras que la cabeza visible del proyecto en Granada será Ignacio Beristain, dirigente español que en los últimos años lideró a equipos portugueses como el Río Ave y el Estoril. EFE

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