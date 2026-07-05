El Gobierno andaluz podría tener tres Vicepresidencias y se reunirá a finales de semana

(Corrige la NA7129 en el titular y los dos primeros párrafos a petición de la fuente informante)

Sevilla, 5 jul (EFE).- El Gobierno andaluz podría contar con una tercera vicepresidencia y celebrará su primer Consejo de Gobierno a finales de semana, según han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno.

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El nuevo Gobierno, que contará con una vicepresidencia liderada por Manuel Gavira, portavoz de Vox en Andalucía, podría tener en su estructura dos Vicepresidencias más, extremo que el presidente andaluz ya había insinuado y ha avanzado en declaraciones a Canal Sur Radio, cuando la semana pasada habló de una posible configuración de su Gobierno.

Se espera que el presidente de la Junta, que ha tomado posesión este domingo en un acto en el Palacio de San Telmo ante unos 300 invitados, anuncie los nombres de su Gobierno a finales de semana, que será cuando, además, se celebre el primer Consejo de Gobierno.

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Al hacerse cargo Gavira de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, se sabe por ahora que los consejeros José Antonio Nieto, titular de Justicia, y Arturo Bernal, de Turismo, deberán buscar otro puesto o competencias dentro del Ejecutivo que se forme o saldrán del mismo. EFE