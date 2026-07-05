El Elche inicia la segunda semana de pretemporada sin fichajes y pendiente de Josan

Elche (Alicante), 5 jul (EFE).- El Elche iniciará este lunes la segunda semana de pretemporada sin haber incorporado todavía ningún refuerzo y con la incógnita de la continuidad de Josan Ferrández, cuyo contrato expiró el pasado 30 de junio.

El club ilicitano ha expresado públicamente su voluntad de renovar al veterano futbolista crevillentino, uno de los capitanes del equipo, aunque el acuerdo sigue sin cerrarse, por lo que el jugador continúa sin ejercitarse con la plantilla.

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Josan, de 36 años, acumula dos ascensos a Primera División y uno a Segunda con el Elche, club del que también ha sido uno de los capitanes durante las últimas temporadas.

Al margen del aspecto económico, la continuidad del extremo puede depender del protagonismo que vaya a tener en el proyecto de Martín Anselmi, ya que el propio futbolista expresó meses atrás su deseo de seguir compitiendo, ya fuera en el Elche o en otro equipo.

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El conjunto ilicitano también permanece atento a posibles salidas durante el mercado, entre ellas las del defensa internacional austriaco David Affengruber y el delantero hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez.

Hasta el momento, la entidad solo ha asegurado la continuidad de Víctor Chust, Buba Sangaré y Gonzalo Villar, tras ejecutar las opciones de compra incluidas en los acuerdos de cesión de los tres futbolistas durante la pasada temporada.

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Mientras resuelve estas operaciones, el Elche afrontará una nueva semana de preparación con la misma plantilla con la que inició la pretemporada, a la espera de que el mercado comience a registrar los primeros movimientos. EFE

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