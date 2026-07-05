El delantero neerlandés Robin van Duiven, una pieza más para el Real Valladolid

Valladolid, 5 jul (EFE).- El Real Valladolid ha alcanzado un acuerdo con el jugador de Países Bajos Robin van Duiven, que llega libre y será blanquivioleta hasta el 30 de junio de 2029, según ha confirmado el club a través de su página web.

Van Duiven se formó en las categorías inferiores del AVC La Première, del FC Twente y del PSV Eindhoven, con cuyo filial fue capitán hasta su cesión, el pasado febrero, al Lommel SK.

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Con el equipo de la Segunda División belga disputó ocho partidos de Liga y tres del playoff de ascenso para acabar subiendo a Primera, aportando dos goles y otras tantas asistencias.

"Se trata de un delantero joven, de tan solo 20 años, e inteligente, internacional con las categorías inferiores de Países Bajos, que afronta una nueva experiencia en una carrera que acaba de comenzar", según informa el club.

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Toda la plantilla blanquivioleta está citada este lunes para iniciar los trabajos individualizados previos en los campos Anexos, con ocho sesiones en la primera semana de pretemporada, que terminará con el entrenamiento del sábado.

El equipo se dividirá en dos grupos los primeros días para realizar las pruebas médicas pertinentes y desarrollar trabajos más específicos, ya en las instalaciones blanquivioleta y, el miércoles, se desarrollará la primera sesión colectiva.

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Habrá dobles sesiones el miércoles y el viernes, ya que el grupo también se ejercitará por la tarde, las cuales se realizarán a puerta cerrada, debido a las obras que se están llevando a cabo en el estadio y aledaños, hasta que se pueda garantizar la seguridad del público.

Todo ello para dar el pistoletazo de salida a una pretemporada que tiene como objetivo llegar en las mejores condiciones al inicio liguero en el campo del RCD Mallorca, a mediados del mes de agosto. EFE

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