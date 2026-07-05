El brasileño Di Grassi se impone en la segunda carrera del Fórmula E en Shanghái

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El brasileño Lucas di Grassi (Lola Yamaha) se impuso este domingo en la segunda carrera del Gran Premio de Fórmula E, disputada en Shanghái (China).

El español Pepe Martí (Cupra Kiro) no pudo pasar de la duodécima posición.

El sudamericano se hizo con la carrera en la última vuelta en la que es su primera victoria desde 2022 y es decimoquinto en la clasificación del Mundial con 32 unidades.

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Di Grassi estuvo escoltado en el podio de esta 13ª prueba del campeonato por el galo Jean Eric Vergne (Citröen), segundo a 00.565 del primero, y por el sueco Joel Eriksson (Envision Racing), tercero a 0:02.903, por delante del vencedor de la prueba del sábado en el circuito chino, el alemán Pascal Wehrlein (Porsche).

Con esta cuarta plaza, el germano arrebata el liderato del campeonato el neozelandés Mitch Evans (Jaguar), que este domingo no pudo finalizar la carrera.

Werhlein suma 141 puntos por 132 de Evans, mientras que en la tercera posición se sitúa el británico Oliver Rowland (Nissan), octavo en Shanghái este domingo, con 114 puntos.

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El luso Antonio Felix da Costa, compañero de Evans en el equipo Jaguar, es cuarto en la general con 111 puntos. Martí es duodécimo con 58 unidades. EFE