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El bodeguero Iván Sanz Cid, uno de los fallecidos en el accidente de tráfico de Palencia

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Valladolid, 5 jul (EFE).- Una de las cuatro personas fallecidas en el accidente de tráfico ocurrido este domingo cerca del municipio palentino de Herrera de Pisuerga es el bodeguero Iván Sanz Cid, director general de Dehesa de los Canónigos, una de las empresas más reconocidas de la Ribera del Duero, han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno.

Sanz Cid, de 48 años; su mujer, de 45, y sus dos hijos, de 17 y 14 años, son las víctimas mortales de este siniestro, que además ha causado heridas "muy graves" a su otra hija, de 9 años, evacuada en helicóptero al Hospital de Burgos, han explicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno y del 1-1-2.

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El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso sobre este accidente en torno a las cuatro y veinte de la tarde, cuando han pedido asistencia para cuatro personas atrapadas en el interior de un vehículo que se había salido de la calzada a la altura del punto kilométrico 83 de la A-67.

Al parecer la familia hacía el viaje de regreso desde Cantabria, sin que en el accidente se hayan visto implicados otros vehículos.

Como consecuencia de la salida de la calzada, este vehículo ha dado varias vueltas de campana, y se investiga como principal hipótesis la somnolencia del conductor, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno, que cita testigos presenciales.

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Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias de Sacyl.EFE

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