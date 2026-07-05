El belga Coenen se impone en la primera manga en Sudádrica

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El piloto belga Lucas Coenen (KTM), líder del Mundial, cruzó en la primera posición la meta de la carrera inicial del Gran Premio de Sudáfrica de Motocross MXSGP, disputada en el circuito de Johannesburgo, en Sudáfrica.
Coenen estuvo escoltado por el neerlandés Jeffrey Herlings (Honda) y el francés Romain Fevbre (Kawasaki), segundo y tercero, respectivamente, a 4:641 y 16:549 del belga de KTM.
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Los españoles Rubén Fernández (Honda) y Oriol Oliver (KTM) fueron séptimo y décimo, a 44:525 y 1:10.640 de Lucas Coenen. EFE
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