El Alavés de Quique Sánchez Flores arranca este lunes

Vitoria, 5 jul (EFE).- El Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores arranca este lunes con los reconocimientos médicos iniciales antes de tomar contacto con el césped.

Durante los días 6 y 7 julio, la plantilla vitoriana se someterá a los análisis habituales y el miércoles, 8 de julio, el técnico madrileño dirigirá su primera sesión.

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Entre las novedades destacarán el regreso de los jugadores cedidos y las ausencias de los jugadores prestados y los que finalizaron su contrato, como Raúl Fernández y Jon Guridi.

Otra de las caras nuevas será la de José Luis Oltra, incorporado al cuerpo técnico albiazul.

Únicamente se ha registrado el traspaso de Asier Villalibre al Racing de Santander, por lo que, por el momento, iniciarán la pretemporada gran parte del equipo que finalizó el curso pasado.

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La hoja de ruta hasta el primer partido de liga tendrá al menos cuatro partidos amistosos. El primero de ellos será el 18 de julio ante la SD Eibar en el XXIV Trofeo Villa de Laguardia.

Posteriormente, la expedición albiazul hará una concentración en Girona entre el 22 de julio y el 1 de agosto, donde disputarán dos duelos más. Ante el Girona CF el 25 de julio y frente al CD Castellón el 31 de julio.

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Tras estos días, el conjunto albiazul regresará a Vitoria y será el rival del Real Racing Club en el III Trofeo Nando Yosu, el 7 de agosto. El l comienzo de la temporada será en Mendizorroza ante el Getafe. EFE

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