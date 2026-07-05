Desde la Semana Negra de Gijón, la escritora Monika Zgustova condena la violencia actual

Gijón, 5 jul (EFE).- La escritora y traductora checo-española Monika Zgustova ha condenado este domingo la radicalización de las posiciones políticas y la violencia del mundo actual durante su participación en la Semana Negra de Gijón.

Zgustova (Praga, 1957) ha dicho que las guerras y conflictos armados contemporáneos “son la continuación” de los del siglo pasado, aunque ha confiado en que “puedan cambiar las cosas, quizás dentro de una década”.

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“Se está demostrando que este siglo es tan violento como el anterior o más, pero la violencia no sirve para nada porque nadie vive mejor con los radicalismos”, ha dicho.

La autora de obras de ficción como 'Soy Milena de Praga' o ensayos como 'La intrusa. Retrato íntimo de Gala Dalí', ha expresado la confianza en que “a lo mejor el año 2035 puede traernos algo de paz”.

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Traductora de escritores como Fiódor Dostoievski y Milan Kundera, entre otros, y autora de una docena de obras de distintos géneros, Zgustova ha presentado este domingo en la Semana Negra de Gijón su último libro, 'La traductora de haikus'.

La autora ha reconocido que escribió esta novela, con elementos autobiográficos, como un “homenaje a los traductores”, aunque también aborda algunos temas recurrentes en su bibliografía como el exilio y la soledad.

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'La traductora de haikus' tiene como protagonista a una madre viuda, Jana, que trata de sobrevivir al exilio en Estados Unidos, decide aprender japonés y descubre la belleza de la forma poética del haiku.

En un encuentro con la prensa en el festival de Gijón, la autora ha reconocido que comenzó a escribir literatura propia a partir de sus trabajos de traducción.

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En este sentido, ha considerado que la traducción de otros autores es la mejor herramienta para aprender a escribir literatura.

Nacida en Praga y radicada en Barcelona desde los años ochenta, Zgustova ha destacado en la literatura europea con títulos como ‘Vestidas para un baile en la nieve’, y biografías de mujeres como Gala Dalí y Milena Jesenská, entre otras. EFE

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