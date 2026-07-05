Declarado un incendio forestal activo en la Barriada Quijiliana, en Sorbas (Almería)

Almería, 5 jul (EFE).- El Plan Infoca ha movilizado este domingo un dispositivo para actuar contra un incendio forestal declarado en el paraje de la Barriada Quijiliana, dentro del término municipal de Sorbas (Almería).
El fuego ha sido catalogado como un incendio "activo", lo que significa que las llamas se extienden sin control, produciéndose la propagación del fuego, y que puede presentar uno o más frentes.
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En estos momentos, los medios de extinción movilizados y que operan en la zona se componen de dos helicópteros semipesados, 25 profesionales y dos camiones autobombas. EFE
mma/pst/ram
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