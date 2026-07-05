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Dan por extinguido el incendio de Despeñaperros (Jaén) con 140 hectáreas calcinadas

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Jaén, 5 jul (EFE).- El Plan Infoca ha dado a mediodía de este domingo oficialmente por extinguido el incendio forestal declarado el pasado miércoles en el parque natural de Despeñaperros (Jaén), cuantificando en 142 las hectáreas calcinadas, por debajo de la estimación inicial realizada por la Junta.

Según ha informado el Infoca en sus redes sociales, una medición más detallada de la emergencia ha revelado que la superficie afectada es de 142,3 hectáreas frente a las 160 estimadas inicialmente de un fuego que se dio por controlado el pasado viernes a las 14.25 horas, cuando aún trabajaban 19 profesionales apoyados por dos autobombas.

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Desde este jueves ya pudieron regresar a sus viviendas las 190 personas que fueron desalojadas con carácter preventivo.

Del total de evacuados, 40 personas eran vecinas de la pedanía de Miranda del Rey y alrededor de 150 eran menores que se encontraban en una granja escuela situada en las proximidades del incendio.

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En las labores de extinción llegaron a intervenir 19 medios aéreos; mientras que el dispositivo terrestre estuvo formado por seis Brica, ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, seis TOP, un encargado de emergencias, una UMIF, una UMMT, una Usisem, un TEX, el EMIF de Granada, maquinaria pesada y un agente de Medio Ambiente.

También se ha contado con la colaboración de medios y recursos de Castilla-La Mancha. EFE

gd/pst/ram

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