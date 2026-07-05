Damián Cáceres, décimo fichaje del Córdoba

Córdoba, 5 jul (EFE).- El Córdoba ha incorporado al centrocampista madrileño Damián Cáceres, quien se convierte en su décimo fichaje para la próxima temporada al firmar por un año, con opción a ampliar su vinculación, tras llegar como agente libre procedente del Getafe, según oficializó este domingo el club andaluz.

El futbolista de 23 años, que reforzará la medular del conjunto dirigido por Iván Ania con vistas al inicio de los entrenamientos de pretemporada fijados para este miércoles, aterriza en la entidad después de una destacada campaña en el filial azulón, donde su gran rendimiento le permitió debutar en Primera División bajo las órdenes de José Bordalás.

PUBLICIDAD

A pesar de su juventud, el pivote conoce de primera mano la exigencia de la categoría de plata tras haber acumulado experiencia y minutos oficiales defendiendo los colores del Fuenlabrada.

Este movimiento suple el vacío dejado en el centro del campo con las salidas de Alberto del Moral, Pedro Ortiz y Requena. EFE

ajc/cb/cmm