Croacia gana 0-3 a Serbia y es la rival de España en las semifinales del Europeo sub-19

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- La selección croata será la rival del conjunto español en la semifinales del Europeo sub-19 de Gales, que se disputarán el próximo miércoles, tras vencer este domingo por 0-3 a la de Serbia.

Una goleada que sirvió al equipo balcánico para arrebatar la segunda plaza del grupo B a una Italia a la que le bastaba con empatar este domingo con Ucrania para acceder a las semifinales.

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Pero los de Alberto Bollini no pudieron superar a una sólida Ucrania que cerró la primera fase con pleno de victorias tras imponerse este domingo por 1-0 a los transalpinos con un gol del centrocampista Bogdan Olychenko, jugador del Bayern Múnich, a la media hora de juego,

Este tropiezo no lo desaprovechó Croacia para arrebatar, por mejor diferencia de goles, la segunda plaza del grupo B a la selección italiana, tras superar este domingo por 0-3 a Serbia con los tantos de Lovro Chelfi, Dino Godec y Patrice Covic, que redondeó el marcador a los 87 minutos de penalti.

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La goleada permitió al conjunto croata sumar su primer triunfo en la fase final del Europeo de Gales, tras caer en la primera jornada por 1-3 ante Ucrania y empatar 0-0 en la segundo con Italia.

Unos números que palidecen ante la contundencia de la selección española que no sólo cuenta por victorias sus partidos en el torneo, sino que no ha dado la más mínima opción a sus rivales coma atestiguan el 0-7 por el que venció a Gales, el 0-3 por el que se impuso a Dinamarca y el 4-0 por que goleó a Alemania.

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El conjunto alemán será precisamente el rival de Ucrania en la otra semifinal del torneo. EFE