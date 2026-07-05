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Cooperación española empieza a operar el hospital de campaña por el terremoto en Venezuela

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Caracas, 4 jul (EFE).- El hospital de campaña instalado por la cooperación española comenzó este sábado a operar en un parque de Caracas, donde hay decenas de tiendas de campaña ocupadas por afectados por el doble terremoto que ha dejado 2.954 personas fallecidas y más de 16.000 heridos.

El hospital, que se dedicará a atención sanitaria primaria, fue instalado en el parque del este, uno de los dos principales parques de la ciudad donde se ha trasladado la gente de forma espontánea de manera temporal.

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Además, tiene capacidad ambulatoria para proporcionar atención sanitaria básica y de urgencia sin hospitalización, funcionando de forma autosuficiente, con su propia energía y agua.

Estará operativo durante un mes para atender a población afectada y a quien necesite cualquier atención sanitaria y tiene capacidad para hasta 200 pacientes al día. EFE

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(foto)(video)

(más información en EFE Internacional)

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