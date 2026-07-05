Controlado el incendio en una nave de la empresa de residuos Gersa en Sant Boi (Barcelona)

Barcelona, 5 jul (EFE).- El incendio que afecta este domingo a una nave industrial que almacena cartón, de la empresa de gestión de residuos Gersa, ubicada en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), está controlado por los bomberos, que siguen trabajando en la zona con los efectivos de diez dotaciones.

El fuego ha provocado el hundimiento de la techumbre del edificio y ha llevado a pedir a los vecinos del barrio de Casablanca de la localidad que se confinen en casa. El incendio ha levantado una impresionante columna de humo, visible desde varios municipios del área metropolitana de Barcelona.

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Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han explicado a EFE que la nave se encuentra en la calle Extremadura del polígono industrial El Fonollar de Sant Boi. El recinto de la empresa comprende una segunda nave gemela a la que arde, por lo que los bomberos trabajan pata contener el fuego en la primera y que no se propague a la otra.

Los bomberos, que han sido alertados de este incendio sobre las 9.30 horas de esta mañana, trabajan con doce dotaciones en el lugar del siniestro.

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Los efectivos trabajan desde el exterior y no pueden acceder a la nave en la que ha comenzado el fuego, también por el riesgo de que colapse alguna de las paredes.

Protección Civil ha pedido a los vecinos del barrio de Casablanca de Sant Boi que se confinen en casa mientras que los bomberos les han recomendado que cierren puertas y ventanas en sus domicilios para evitar las molestias ocasionadas por el humo. EFE

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