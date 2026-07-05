Cientos de aficionados reciben a Portugal y Ronaldo en Dallas

Dallas (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Cientos de aficionados recibieron este sábado a la selección portuguesa a su llegada a Dallas, donde el lunes se enfrentará a España en el estadio AT&T, en los cuartos de final del Mundial 2026.

Apostados durante horas en la Calle Principal, los aficionados, la mayoría curiosos con camisetas de todo tipo de selecciones que querían ver a Cristiano Ronaldo, más un pequeño grupo de seguidores lusos, aguardaron la llegada del autobús con la delegación portuguesa, encabezada por el técnico Roberto Martínez.

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El conjunto portugués, que se entrenó esta mañana en el Centennial Park de Toronto (Canadá) realizará mañana, domingo, su único entrenamiento en Dallas, en los campos de la Universidad Metodista del Sur. EFE

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