Chus Mateo: "Es la primera experiencia para crecer desde la derrota"

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- Chus Mateo, entrenador de la selección española, remarcó que, pese a caer en la prórroga ante Georgia (91-89) en Tiflis en el último encuentro de la primera fase de clasificación al Mundial, será una experiencia para "crecer desde la derrota".

España, que llegó a dominar el choque por 22 puntos en el tercer cuarto, tuvo un muy mal último parcial. Pese a forzar la prórroga, Mateo rompe su imbatibilidad desde que llegó al banquillo de 'La Familia' y termina esta primera fase con un balance de cinco victorias y una derrota.

PUBLICIDAD

"Sabíamos que iba a ser muy difícil. Fue una sorpresa empezar tan bien. Tomamos ventaja. Casi hasta el tercer cuarto parecía que íbamos a poder cerrarlo. Pero se mantuvieron con vida y juegaron con mucha, mucha dureza al final. Perdimos demasiado el balón en el tramo final, especialmente en los últimos 15 minutos. Eso les permitió anotar fácilmente, a veces incluso a partir del rebote ofensivo", analizó Chus Mateo en la rueda de prensa posterior al choque.

El técnico insistió en que el equipo no tuvo la misma "regularidad" para jugar por dentro y por fuera, pero dijo que la derrota forma parte de la experiencia que debe adquirir este grupo de jugadores: "Este va a ser un camino muy largo para trabajar juntos y esta es la primera experiencia que tenemos para aprender y crecer desde la derrota".

PUBLICIDAD

Asimismo, felicitó a Shengelia por su partido y sacó sensaciones positivas de esta primera fase. "Creo que las conclusiones en general es que siempre hay que seguir sumando. Un grupo cocinarse de una manera conjunta y debemos superar ciertas adversidades. Por eso creo que nos ayudará a crecer. En general venimos haciendo un gran trabajo. Es una derrota que hace daño y que era un partido que podíamos haber ganado...Pero lo importante es alcanzar el objetivo en la próxima ventana. Es una victoria que se ha escapado pero seguiremos adelante", aseveró.

'La Familia' dominó el duelo durante casi 35 minutos, por lo que Mateo afirmó que analizarán errores para no repetirlos en futuros compromisos. "Analizaremos lo que hemos hecho mal. También hay que sacar buenas conclusiones de esos minutos positivos. El partido estaba bien orientado pero no hemos sido sólidos los minutos que había que serlo. Lo iremos detectando. Nos viene bien saber cómo salir a flote de situaciones adversas. Hemos perdido muchos balones en los últimos minutos. Es difícil que todos jueguen al mismo ritmo pero detectarlo forma parte de nuestro proceso de crecimiento. Las pérdidas y los rebotes nos han hecho daño. Más allá de eso, es parte del juego. Nada que reprochar", concluyó.

PUBLICIDAD

Pese a la derrota, España disputará la segunda fase de clasificación al Mundial, que será ante los equipos clasificados del Grupo B, compuesto por Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía. EFE