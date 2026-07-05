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Alamany (ERC) confía en que la sentencia del TJUE dictamine que la amnistía "se tiene que aplicar"

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La secretaria general de ERC y candidata del partido a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany, confía en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía dictamine que "se tiene que aplicar".

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este domingo ha dicho que espera que sirva para habilitar "los derechos civiles y políticos" de personas como el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

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Así, ha pedido no hacer discursos derrotistas en el seno del independentismo que cree que no ayudan: "Desde el dramatismo no se construye nada", ha sostenido.

GABRIEL RUFIÁN

Preguntada por la figura del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián y su propuesta de un frente de izquierdas ha dicho que su objetivo como secretaria general es maximizar los resultado de ERC porque cuanto más fuertes estén "más débil estará la extrema derecha".

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"Gabriel Rufián solo hay uno, y a parte hace una cosa que es verdad que se le debe admitir, que es que no le da miedo agitar o lanzar retos o preguntas que a veces uno cuando está en un partido sería más cómodo no hacérselas", y ha añadido que comparte con Rufián el miedo por la llegada de la extrema derecha.

PRESUPUESTOS

Sobre la aprobación de los Presupuestos esta semana en el Parlament ha dicho que son una cuentas que deben permitir avanzar a Catalunya y que el Govern "ahora no tiene excusas".

Ha dicho que la recaudación del IRPF en Catalunya sigue siendo una "carpeta abierta" y que continuarán presionando en temas como este, que dependen del Gobierno.

BARCELONA

También se ha referido a la situación en Barcelona y las próximas elecciones municipales y ha criticado al gobierno municipal por pensar que "su mandato tiene que ir de fuegos artificiales y confeti".

Según Alamany Barcelona es una capital y es normal que haya acontecimientos como el Tour de Francia o la visita del Papa León XIV, pero estos acontecimientos "deben ser para todos" y considera que debe haber un retorno de qué gana la ciudad con estos eventos.

"Mi prioridad para Barcelona no es que haya confeti. Mi prioridad es que esta ciudad, que ha cambiado tanto que cuesta reconocerla, recupere su personalidad", ha subrayado.

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