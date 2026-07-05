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Abogado de Vito Quiles denuncia que han robado su expediente en el despacho de su oficina

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Madrid, 5 jul (EFE).- El despacho de abogados que representa a Vito Quiles ha denunciado este domingo que unos desconocidos han entrado esta pasada noche en sus oficinas y han sustraído únicamente el expediente de Quiles.

Según informa a EFE Ospina Abogados, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas de este sábado en la sede del despacho, situada en Madrid y, según las primeras comprobaciones realizadas por el despacho de abogados, varios individuos accedieron al interior del bufete sin provocar daños visibles en la puerta de acceso.

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Todo el recorrido quedó registrado por el circuito cerrado de videovigilancia del despacho, cuyas imágenes ya obran en poder de la Policía Nacional, indican.

Quienes accedieron al despacho -relatan- actuaron con un elevado grado de conocimiento y coordinación. Fueron directamente a neutralizar el sistema de alarma, sin causar desperfectos innecesarios ni apoderarse de objetos de valor existentes en las instalaciones.

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Según las comprobaciones realizadas por el despacho, únicamente falta el expediente físico y la carpeta correspondiente al procedimiento judicial de Vito Quiles. El resto de la documentación y de los efectos de valor permanecen intactos.

Este hecho tiene lugar después de que la jueza que dictó la orden de detención de Vito Quiles por no comparecer en la causa en la que se le investiga por un presunto bulo levantara la orden, después de que Quiles acudiera al juzgado para ponerse a disposición del mismo. EFE

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