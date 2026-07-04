Nueve comunidades en alerta ante las elevadas temperaturas, que superarán los 40 grados

Madrid, 4 jul (EFE).- Nueve comunidades autónomas van a activar hoy avisos por altas temperaturas, ante la previsión que los termómetros vuelvan a rondar y en muchos lugares a superar los 40 grados, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Van a estar hoy en alerta por altas temperaturas las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana.

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Los avisos más importantes, de nivel 'naranja' (peligro importante) se van a activar en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, y en el resto (Aragón, Castilla y León, y Comunidad Valenciana) se activará aviso 'amarillo' (peligro bajo).

En Cataluña, el aviso 'naranja' se focaliza en la comarca del Ampurdán (Girona), donde las máximas alcanzarán los 37 grados, en especial en las zonas del interior; en el interior de la provincia de Orense se alcanzarán los 39 grados; y en las Rías Bajas (Pontevedra) y el suroeste de la provincia de A Coruña se alcanzarán también los 37 grados.

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En Extremadura, el aviso 'naranja' afecta a toda la comunidad, porque los valores van a rondar los 40 grados; en Castilla-La Mancha al valle del Tajo, donde se rondarán también los 40 grados; y en Madrid los avisos más importantes se han activado en la Sierra (hasta 37 grados) y en el área metropolitana y cuenca del Henares (hasta 39 grados).

En Andalucía, los avisos más importantes -también naranjas- se van a activar durante las horas centrales del día en el Valle del Guadalquivir de Jaén, en la comarca de Sierra Morena y Condado, en la campiña cordobesa y sevillana, en la comarca de Andévalo y Condado de Huelva y en el litoral onubense, con temperaturas en todos los casos cercanas a los 40 grados.

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La Aemet anunció un progresivo aumento de las temperaturas desde ayer y de que mañana serán ya muy elevadas, por lo que activó un aviso especial por 'ola de calor', la segunda del verano, que se prolongará hasta al menos el próximo martes. EFE