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DJ Nano aboga por adaptarse al uso de la IA, que "cambiará el mundo a marchas forzadas"

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 4 jul (EFE).- El músico DJ Nano ha afirmado a EFE que hay que “adaptarse a los tiempos” respecto al uso de la inteligencia artificial (IA) porque, aunque “puede da cierto miedo, es como cuando ha venido cualquier otra revolución” y "cambiará el mundo a marchas forzadas".

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DJ Nano (Madrid, 1977) participa en la octava edición del Festival Holika, centrado en la música electrónica y que se celebra en la ciudad riojana Calahorra hasta el próximo día 5, con la asistencia estimada de unas 100.000 personas.

Ha indicado que cree que "la IA acabará siendo un arma más y una herramienta más de trabajo”, y no solo en el ámbito musical, sino también “en derecho, en arquitectura y en absolutamente todas las profesiones”.

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DJ Nano ha señalado que, “como todas las revoluciones, la IA va a cambiar el mundo a marchas forzadas, y lo que hay que hacer es adaptarse y trabajar viendo hacia dónde va el camino”.

“No tengo miedo a la IA porque tampoco sé lo que va a pasar”, ha señalado este músico, para quien “todo el mundo tiene que estar, por lo menos, formándose desde muy pequeños para lo que viene y para lo que ya está aquí”.

Ha incidido en que la IA “sí que va a cambiar el mundo y luego habrá que poner topes, igual que se le puso a internet”, pero es más partidario “siempre de adaptarse a las nuevas situaciones que vengan”.

En 2026, DJ Nano celebra 30 años como artista “viviendo de la música”, una trayectoria en la que “ha cambiado absolutamente todo”, puesto que “antes, el DJ como figura artística prácticamente no existía”, ha subrayado.

“Antes éramos pinchadiscos y, aunque es verdad que plasmábamos nuestros gustos musicales, no teníamos ni mucho menos ese reconocimiento artístico” que existe en la actualidad, puesto que “ahora el DJ también tiene que ser productor y tener sus propias canciones”, ha remarcado.

En la actualidad, ha continuado, para ser reconocido como figura artística, un DJ “tiene que tener conocimientos de producción musical” y contar con sus propias canciones que le aporten “identidad musical”.

Además, “hace muchos años que se ha perdido el prejuicio” de que la música electrónica “era solo para meterte en una discoteca y estar de fiesta”, ya que este género, “con el paso de los años, ha sido muchísimo más grande y ahora no tiene nada que ver con aquello de hace 30 años”, ha subrayado.

Durante la sesión que ha ofrecido en el Holika, DJ Nano ha presentado “nuevas producciones que todavía están por salir” y que el público de este festival ha escuchado por primera vez, ha destacado.

En concreto, el concierto de DJ Nano ha incluido canciones que editará después del verano y que ha definido como “100 por ciento de música electrónica y muy melódicas”, por lo que han sido “muy acordes con el festival”.

Ha afirmado que estas nuevas producciones musicales “se acercan más al género ‘trance’ y a la música melódica”, con un sonido “bastante contundente y, sobre todo, también muy positivo”.

“Soy muy abierto en lo que a la música se refiere y no soy un artista que tenga ningún tipo de prejuicio, ni mucho menos, pero sí es verdad que la música melódica es la que más me llena”, ha incidido.

Respecto a sus próximos proyectos, ha dicho que está en plena gira y será “un verano agotador, con casi una actuación por día hasta finales de este septiembre”, lo que ejemplifica que es "un momento muy bueno para la música electrónica”. EFE

sjf/alg/jmj

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