València rinde homenaje a las víctimas del accidente del metro en el vigésimo aniversario

València, 3 jul (EFE).- València se ha detenido este viernes por el vigésimo aniversario del accidente de Metrovalencia, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, y se ha celebrado un acto de homenaje que ha reunido a la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio (AVM3J) con las principales asociaciones de víctimas de la dana.

Frente al monumento a las víctimas del Metro de 3 de julio de 2006, formado por 43 relojes blancos, uno por cada víctima mortal, y siete relojes negros, que señalan la hora en la que se truncaron sus vidas -las 13:03 horas-, la asociación ha guardado tres minutos de silencio y han conmemorado estos 20 años entre flores, aplausos, poesía y música.

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La presidenta de la AVM3J, Rosa Garrote, ha asegurado que estos 20 años suponen "una cifra redonda", pero ha advertido de que el dolor y el recuerdo de los fallecidos les pesa todos los días y ha subrayado que esta conmemoración es "un poco más especial" al estar acompañadas por las víctimas de la dana, "que están pasando por el mismo calvario y dolor que sufrimos nosotros".

"Nosotros conseguimos derrotar esa versión oficial de que el accidente era imprevisible, inevitable y demostrar todas las deficiencias que había en materia de seguridad. Ver que en este momento hay otras asociaciones, como son las víctimas de la dana, que están pasando por la misma situación, nos indigna", ha explicado Beatriz Garrote, que presidió la AVM3J de 2008 a 2015.

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Las hermanas Garrote han coincidido en que, tras "una larga travesía en el desierto", lograron justicia -desde que 2020 se dictó la sentencia que condenó a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV)- y disolverán la asociación tras repararse el monumento a las víctimas, pero han criticado que no haya habido responsabilidades ni disculpas políticas y lamentan que una tragedia así se haya podido repetir.

Por su parte, las víctimas de la dana han asegurado que, para ellas, la asociación del metro ha sido "referente de lucha y un ejemplo de dignidad, constancia y perseverancia" que les ha servido tras la tragedia de las riadas. "Nos asesoraron, nos informaron, nos advirtieron", ha explicado Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana.

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La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha manifestado que la sociedad valenciana y los medios de comunicación "sí que aprendieron" de aquella tragedia que se produjo en 2006, a diferencia de "un determinado gobierno, que era otro pero con las mismas siglas".

La portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, y Álex Carabal, de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, han puesto en valor la ayuda "y el testigo" prestado por las del metro y han agradecido el apoyo de la sociedad.

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Al acto han asistido, entre otros, la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; representantes del Grupo Municipal Compromís como la portavoz, Papi Robles, y la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y la primera teniente de alcalde de València, María José Ferrer.

El primero de los actos institucionales ha comenzado con el minuto de silencio convocado a las 08:30 horas a las puertas del Palau de la Generalitat, presidido por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el resto de miembros del Consell, seguido de otro en el Ayuntamiento de València a las 12 horas, con la presencia de la alcaldesa de València, María José Catalá, y el resto de concejales.

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Una hora después, coincidiendo con el homenaje de las víctimas -a la misma hora en que ocurrió la tragedia- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha detenido durante un minuto todos los centros de trabajo y líneas en servicio de Metrovalencia y TRAM d’Alacant por el accidente ocurrido entre las estaciones de Plaça Espanya y Jesús.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrent, municipio en el que residían muchas de las víctimas que murieron en el accidente, ha conmemorado este vigésimo aniversario con un acto institucional que ha comenzado a las 12:40 horas en monumento dedicado a las víctimas del accidente. EFE

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