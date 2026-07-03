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Un pelea entre bandas, posible causa de la muerte a tiros de un menor en Barcelona

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Barcelona, 3 jul (EFE).- La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha indicado que los primeros indicios de la investigación del asesinato de un menor de 15 años por disparos con arma de fuego en el Parque de la Pegaso de Barcelona apuntan a un enfrentamiento entre bandas de la zona.

En un mensaje en su cuenta de X, la consellera ha expresado también su "condena rotunda a la máxima expresión de violencia que representan los hechos ocurridos esta madrugada en el Parque de la Pegaso durante los cuales ha perdido la vida un menor".

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Los hechos ocurrieron hacia las 23 horas de este jueves, momento en que los Mossos fueron alertados por varios vecinos de que habían escuchado disparos en el citado parque.

Diversas patrullas se activaron y localizaron en la calle Portugal del distrito de Sant Andreu a un joven menor de edad herido por arma de fuego en estado crítico. Hasta el lugar se desplazaron también siete unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que atendieron al herido.

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Pese a las maniobras de reanimación que efectuaron los servicios sanitarios, finalmente el menor murió en el lugar.

Los Mossos activaron de inmediato un dispositivo de búsqueda para localizar a los autores de los disparos mientras la División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona se ha hecho cargo de la investigación, que está bajo el secreto de las actuaciones.

Algunos testigos han señalado que vieron huir del lugar al menos a cuatro jóvenes.

Según información de medios locales, no confirmadas por la policía, el menor fallecido sería de origen colombiano y llevaría unos meses residiendo en la capital catalana. EFE

(Foto) (Vídeo)

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