Un acertante de Bélgica gana 80,2 millones de euros en el sorteo de Euromillones

Madrid, 03 jun (EFE).- Un boleto acertante validado en Bélgica ha ganado un premio de 80.220.498 millones de euros en el sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 3 de julio.
En España existen dos boletos acertantes de tercera categoría (5 + 0) y les ha correspondido a cada uno 18.197,65 euros.
El boleto acertante del Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
La recaudación del sorteo ascendió a 53.697.996 euros
Números:12 02 25 39 17 Estrellas: 02 - 01
Código Ganador de El Millón: DJH74565.
EFE
amd/cmm
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