Torres sobre caso Leire: Condenar a alguien en fase embrionaria de instrucción es injusto

Las Palmas de Gran Canaria, 3 jul (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cree que condenar a alguien, en relación con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su imputación en el caso Leire, en "fases tan embrionarias" de la investigación es "injusto" y en contra del Estado de Derecho.

Tras reunirse este viernes con representantes de asociaciones educativas y sindicatos de Canarias, el ministro ha afeado, en declaraciones a los periodistas, que haya quien prejuzgue y se adelante a lo que están haciendo los jueces, que son quienes tienen que condenar a esas personas tras cumplir las garantías procesales.

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"Condenar a personas cuando estamos en fases embrionarias no solamente es injusto, sino que va contra el Estado de Derecho y contra algo muy importante que dice nuestra Constitución, la presunción de inocencia", ha remarcado.

Torres ha indicado que, pese a estas investigaciones en torno al Gobierno, este "va a seguir trabajando" para llevar a cabo actuaciones que supongan una mejora en los salarios y trabajar por la justicia social.

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Igualmente, ha apuntado que él no es quién para decidir si la versión de la directora de la Guardia Civil acerca de su reunión con la exmilitante socialista Leire Díez es creíble o no.

"Lo primero que hay que hacer cuando se está en un proceso de investigación es ser escrupuloso, riguroso y serio y muy respetuoso con los procesos de investigación", ha destacado el ministro, quien ha pedido dejar actuar a la Justicia, seguir los pasos procesales y actuar con la máxima transparencia posible. EFE

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