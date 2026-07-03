Espana agencias

Torres sobre caso Leire: Condenar a alguien en fase embrionaria de instrucción es injusto

Guardar
Google icon

Las Palmas de Gran Canaria, 3 jul (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cree que condenar a alguien, en relación con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su imputación en el caso Leire, en "fases tan embrionarias" de la investigación es "injusto" y en contra del Estado de Derecho.

Tras reunirse este viernes con representantes de asociaciones educativas y sindicatos de Canarias, el ministro ha afeado, en declaraciones a los periodistas, que haya quien prejuzgue y se adelante a lo que están haciendo los jueces, que son quienes tienen que condenar a esas personas tras cumplir las garantías procesales.

PUBLICIDAD

"Condenar a personas cuando estamos en fases embrionarias no solamente es injusto, sino que va contra el Estado de Derecho y contra algo muy importante que dice nuestra Constitución, la presunción de inocencia", ha remarcado.

Torres ha indicado que, pese a estas investigaciones en torno al Gobierno, este "va a seguir trabajando" para llevar a cabo actuaciones que supongan una mejora en los salarios y trabajar por la justicia social.

PUBLICIDAD

Igualmente, ha apuntado que él no es quién para decidir si la versión de la directora de la Guardia Civil acerca de su reunión con la exmilitante socialista Leire Díez es creíble o no.

"Lo primero que hay que hacer cuando se está en un proceso de investigación es ser escrupuloso, riguroso y serio y muy respetuoso con los procesos de investigación", ha destacado el ministro, quien ha pedido dejar actuar a la Justicia, seguir los pasos procesales y actuar con la máxima transparencia posible. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

Le ha preguntado al juez si paraliza estos procedimientos, indicándole que si lo hace se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

Cómo hacer una tarta San Marcos: la receta del bizcocho de nata y yema tostada que es un clásico de la repostería española

Uno de los postres más tradicionales de España destaca por su combinación de sabores y porque su ingrediente estrella es una crema dulce que recuerda al caramelo quemado

Cómo hacer una tarta San Marcos: la receta del bizcocho de nata y yema tostada que es un clásico de la repostería española

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Ambos, junto con el ex alto cargo de Adif Ignacio Zaldívar, están llamados a declarar el próximo 20 de julio

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

Un instalador desmiente que tener el aire encendido toda la noche conlleve siempre un gasto excesivo y dan las claves para reducir la factura sin renunciar al confort

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

La secuela física de Patricia Pardo tras presentar el evento del papa: “He perdido la sensibilidad y movilidad del meñique por las horas que estuve de pie”

La presentadora de Telecinco ha asegurado que quizás no vuelva a recuperar “nunca” la sensibilidad tras aquella jornada de trabajo

La secuela física de Patricia Pardo tras presentar el evento del papa: “He perdido la sensibilidad y movilidad del meñique por las horas que estuve de pie”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

Vito Quiles anuncia que acudirá este viernes a los juzgados tras la orden de busca y captura

Operación Verano 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

ECONOMÍA

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

Miguel Sagredo, técnico de aire acondicionado, explica cómo dejar el aire encendido toda la noche sin disparar la factura: “El consumo no llega ni al de una bombilla”

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

DEPORTES

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados