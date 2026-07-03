Temas del día de EFE España del sábado 4 de julio de 2026

INCENDIOS FORESTALES

Barcelona - Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña trabajan sin descanso con medios aéreos y terrestres para tratar de contener el incendio de La Bisbal de l'Empordà (Girona), originado por el uso de una radial en una carretera y que ha entrado en el macizo de Les Gavarres, donde tiene un potencial para quemar 10.000 hectáreas.

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OLA CALOR

Madrid - Este sábado se espera una subida de las temperaturas en todo el territorio peninsular, especialmente en el extremo norte y noroeste de Galicia, superando los 38-40 grados en el cuadrante suroccidental y los 35-37 grados en la meseta sur, el valle del Ebro y las depresiones del nordeste, a la espera de la ola de calor que llegará a partir del domingo y que se prolongará durante buena parte de la próxima semana.

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Madrid - Las altas temperaturas del verano alteran los hábitos de vida y también del consumo; en el supermercado la cesta de la compra se desplaza hacia productos más refrescantes y de consumo inmediato, con los helados, el agua y los refrescos a la cabeza.

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GOBIERNO ANDALUCÍA

Sevilla - Juanma Moreno iniciará a partir de la toma de posesión este domingo su tercer mandato como presidente de la Junta de Andalucía, en el que afrontará una nueva experiencia de gobierno de coalición con Vox, que ostentará una vicepresidencia.

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LEY DE NIETOS

Madrid - La llamada 'ley de nietos' se ha situado esta semana en primera línea del debate público después de que Alberto Núñez Feijóo hablara de "ingeniería electoral", algo que ha llevado al PSOE a acusar al PP de hacer de nuevo seguidismo de Vox por cuestionar un proceso que se aprobó en 2022 para que los hijos y nietos de exiliados puedan acceder a la nacionalidad española.

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - La dificultad de acceso a la vivienda se ha posicionado como la principal preocupación para los españoles, una realidad que ha encontrado como respuesta la vivienda cooperativa, un modelo reconocido en el nuevo Plan Estatal 2026-2030 cuya demanda no para de crecer.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023569473)

ORGULLO 2026

Madrid - “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia” es el lema escogido para conmemorar el Orgullo 2026 en la manifestación de Madrid este sábado, que recorrerá el centro de la ciudad desde Atoche a la Plaza de Colón cargada de reivindicaciones y con espíritu festivo.

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19.00 horas

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PSOE IGUALDAD

Aldea de San Miguel (Valladolid) - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en la jornada "Mujeres creando redes" junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

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PANTALLAS MENORES

Málaga - El cambio de rutinas y el final de las clases durante las vacaciones de verano conlleva un aumento del tiempo de los niños frente a las pantallas, algo que supone riesgos para su descanso y su actividad, según avisan los expertos. Fátima Moyano.

(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8021824172 )

RELS B CONCIERTO

Madrid - Rels B, el artista español más escuchado fuera de nuestras fronteras en el último año, más que Rosalía o Alejandro Sanz, intenta demostrar que también es profeta en su tierra con la celebración de uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera en el estadio Metropolitano de Madrid, que coincide además con la reciente publicación de su disco más personal, 'love love FLAKK'.

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SEMANA NEGRA

Gijón - Los ilustradores Elena Mistrello, Elías Taño y Ángel de la Calle, autores de la exposición 'Trabajar cansa', y la escritora italiana Bárbara Baraldi, conocida por la saga protagonizada por la investigadora Aurora Scalviati, protagonizan los primeros encuentros con la prensa en la Semana Negra de Gijón.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El PCE organiza un acto homenaje y ofrenda floral a víctimas de la Guerra Civil combatientes de la República. Cementerio Civil. Avenida de Daroca, 103.

10:00h.- Cáceres.- PSOE CÁCERES.- Alrededor de 250 delegados participan en el Congreso Extraordinario del PSOE provincial de Cáceres, del que saldrá la nueva Ejecutiva liderada por Fernando García Nicolás. (Los resultados de la votación de los nuevos cargos se conocerán a partir de las 16,00 horas). Complejo Cultural San Francisco. (Texto) (Foto)

10:30h.- Málaga.- PARTIDOS PODEMOS.- Podemos Andalucía celebra un encuentro municipalista, en el que participará la secretaria general del partido a nivel nacional, Ione Belarra. Centro Social y Cultural La Nave. Calle Cerrajeros, 9 (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- València.- MÓNICA OLTRA.- La asamblea extraordinaria de Compromís ratifica a Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de València para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Jardín Botánico. (Texto) (Foto)

11:00h.- Castellón de la Plana.- PARTIDOS PSPV-PSOE.- La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación durante su visita a las fiestas del Grau de Castelló. Plaça de La Panderola del Grau. (Texto) Plaça de La Panderola del Grau. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- El líder de IU, Antonio Maíllo, analiza la actualidad en la presentación de su informe político durante la reunión de la Coordinadora Federal de su partido (Texto) (Vídeo)

11:00h.- La Laguna (Tenerife).- EUROPA RUP.- El Partido Demócrata Europeo (PDE) y Coalición Canaria (CC) celebran el encuentro "El futuro de las Regiones Ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual" con la presencia de Sandro Gozi, eurodiputado y secretario general del Partido Demócrata Europeo, y de Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Espacio Mutua Tinerfeña de San Cristóbal de La Laguna (Texto) (Foto)

12:00h.- Pontedeume (A Coruña).- PARTIDOS PP.- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, visitará el XVI Feirón Medieval dos Andrade de Pontedeume y hará declaraciones a los medios. Praza Real. (Texto) (Foto)

12:00h.- Aldea de San Miguel (Valladolid).- PSOE IGUALDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en la jornada "Mujeres creando redes" junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García. La Vaticana Espacio Cultural (Plaza Mayor). (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:30h.- Zaragoza.- DEFENSA AGM.- El jefe de Estado Mayor del Ejército preside la entrega de los Reales Despachos a una nueva promoción de oficiales de la Academia General Militar. AGM

SOCIEDAD

10:30h.- Barcelona.- GENERALITAT TURISMO.- El conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, visita la abadía de Montserrat y el establecimiento Cel·les Abat Marcet, un alojamiento turístico que ha recibido ayudas para proyectos de reducción del consumo de agua y de eficiencia energética.

12:00h.- Santander.- SANIDAD PROTESTAS.- Asociaciones vecinales, Izquierda Unida y la Comisión 8M convocan una manifestación para reivindicar una sanidad pública "universal, dotada de recursos y libre de privatizaciones". Desde la plaza Numancia hasta el Ayuntamiento.

12:00h.- Madrid.- CASA ÁRABE.- Colectivos ciudadanos convocan una concentración contra el desalojo de la Casa Árabe por el Ayuntamiento de Madrid. Jardines Casa Árabe. Calle Alcalá, 62

18:00h.- A Estrada (Pontevedra).- RAPA BESTAS.- Sabucedo celebra una nueva edición de la Rapa das Bestas con el primer curro, que se celebrará a partir de las 19:00 horas tras la bajada de los caballos. Sabucedo. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- ORGULLO 2026.- Manifestación estatal del Orgullo 2026, que recorrerá las calles de Madrid entre la Glorieta de Atocha y la Plaza de Colón, donde está previsto el acto central de los organizadores, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) y Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM). De Atocha a Colón (Texto) (Foto) (Vídeo).

23:00h.- Pamplona.- VIOLENCIA SEXUAL.- Manifestación feminista en contra de la violencia sexual en Sanfermines. Plaza de los Ajos.

CULTURA Y TENDENCIAS

11:30h.- Gijón.- SEMANA NEGRA.- La escritora italiana Bárbara Baraldi, conocida por la saga protagonizada por la investigadora Aurora Scalviati, mantiene un encuentro con la prensa en la Semana Negra de Gijón. Hotel Don Manuel. (Texto) (Foto)

12:15h.- Gijón.- SEMANA NEGRA.- Los ilustradores Elena Mistrello, Elías Taño y Ángel de la Calle mantienen un encuentro con los medios de comunicación con motivo de la organización de la exposición 'Trabajar cansa'. Hotel Don Manuel.(Texto) (Foto)

12:30h.- A Fonsagrada (Lugo).- MUSEO FORGES.- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, participa en la inauguración de un nuevo museo en homenaje al humorista gráfico Antonio Fraguas 'Forges'. Antiguo edificio del Ayuntamiento. (Texto) (Foto).

15:00h.- Cartagena (Murcia).- MÚSICA FESTIVAL.- Festival de Rock 'Imperium' Parque El Batel. (Foto)

18:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA GRANCA LIVE FEST.- Conciertos de Alejandro Sanz (22.35 horas), Aitana (00.15), Dani Martín (20.25), Grupo Frontera (19.00), Agua del Chorro (18.00) y Quique Serra (17.00) en la tercera jornada del Granca Live Fest. Estadio de Gran Canaria.

19:30h.- Hoyos del Espino (Ávila).- MÚSICOS NATURALEZA.- La finca ‘Mesegosillo’, de la localidad abulense de Hoyos del Espino (350 habitantes), acoge el XIX Festival Músicos en la Naturaleza, cuyo cartel integrado por Deep Purple, Alan Parsons y Burning, espera reunir a cerca de 12.000 personas entre las 19.30 horas y la 1.00 de la madrugada. (Texto) (Foto)

20:30h.- Madrid.- RELS B CONCIERTO.- Rels B celebra uno de los conciertos de mayor aforo de su carrera con la cita musical en el estadio Metropolitano de Madrid. Estadio Metropolitano. (Texto)

22:00h.- Sevilla.- ICÓNICA SEVILLA.- Concierto de Antonio Orozco en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España.

22:00h.- Huesca.- VERANO FESTIVALES.- El Niño de Elche y Raül Refree inauguran la séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca Centro de Arte y Naturaleza (CDAN).

EFE

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