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Susana Díaz vería "insostenible" que Mercedes González no dimitiera si el juez mantiene su imputación tras declarar

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La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha advertido este viernes de que sería "insostenible" que Mercedes González continuara como directora de la Guardia Civil si el juez Santiago Pedraz, que la ha imputado en el caso de la trama para poner trabas a investigaciones judiciales que afectaban al PSOE, mantiene su imputación tras tomarle declaración el próximo 16 de julio.

Pedraz cree que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por parte de González y del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP habían solicitado que ambos fueran imputados.

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En declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press, Díaz ha recordado que las personas investigadas tienen derecho a comparecer "con todas las garantías" y con "respeto a su presunción de inocencia".

Pero, a su juicio, "evidentemente", si tras su declaración judicial "esa imputación no se levanta porque se entiende que hay indicio en el caso", la todavía directora de la Guardia Civil debería dimitir de esa responsabilidad.

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SUBORDINADOS INVESTIGANDO A LOS JEFES

En su opinión, en este caso es "especialmente relevante" el cargo que ocupa González porque de seguir al frente de la Benemérita significaría que sus "subordinados" van a tener que investigar "la conducta de sus altos cargos".

A Díaz también se le ha preguntado sobre la continuidad como militante socialista del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ya ha declarado ante el juez que le investiga por su supuesta influencia en el rescate de Plus Ultra y continúa imputado.

Según la senadora socialista, Zapatero "se va a tener que apartar" si no es capaz de explicar el origen de las joyas encontradas en su despacho profesional, valoradas en 1,3 millones de euros y que no habría declarado a Hacienda.

EXPLICACIONES PENDIENTES DE ZAPATERO

"Yo no necesito un Código Penal que me diga que no se tienen que recibir joyas de un jeque árabe. Esté prescrito o no esté prescrito, si se demuestra que ha sido así, más allá del ilícito penal, no es el comportamiento que tenga que tener un socialista", ha enfatizado.

Desde su punto de vista, este asunto "a día de hoy tiene más sombras que claros", porque las explicaciones que Zapatero prometió tras su imputación siguen pendientes. Preguntada sobre si el PSOE debería expulsarle ya, Díaz ha rehusado poner plazos, pero ha remarcado que debería dar explicaciones "en estos días". "Tiene que ser en estos días, si no, esto no tiene un pase más", ha apostillado.

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