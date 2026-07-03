Sánchez asistirá el 14 de julio al desfile militar de la Fiesta Nacional de Francia

Madrid, 3 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo 14 de julio al desfile militar que se celebra en París con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.
La Secretaría de Estado de Comunicación ha informado este viernes de la presencia de Sánchez en el acto central de la fiesta nacional, que recuerda la toma de la Bastilla en 1789, símbolo de la Revolución francesa.
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El desfile se celebra en los Campos Elíseos, entre el Arco del Triunfo y la plaza de la Concordia, e incluye el paso de tropas a pie, vehículos militares, caballería y exhibiciones aéreas. EFE
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