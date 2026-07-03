Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (SQ2) de la calificación para el sprint

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -con el decimoquinto tiempo- y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimocuarto- quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda (SQ2) de la calificación para la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).
El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático medio, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 747 milésimas, 99 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial .
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La tercera ronda (SQ3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.
- Eliminados en la primera ronda (SQ2):
11.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:29,482
12.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:29,679
13.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:29,707
14.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:29,983
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:30,197
16.
Alexander Albon
THA
Williams
1:30,650
- Eliminados en la primera ronda (SQ1):
17.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:31,083
18.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:31,714
19.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:31,776
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:32,020
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:32,910
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:32,988
EFE
arh
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