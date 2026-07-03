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Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (SQ2) de la calificación para el sprint

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Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -con el decimoquinto tiempo- y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimocuarto- quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda (SQ2) de la calificación para la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático medio, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 747 milésimas, 99 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial .

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La tercera ronda (SQ3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.

- Eliminados en la primera ronda (SQ2):

11.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:29,482

12.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:29,679

13.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:29,707

14.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:29,983

15.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:30,197

16.

Alexander Albon

THA

Williams

1:30,650

- Eliminados en la primera ronda (SQ1):

17.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:31,083

18.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:31,714

19.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:31,776

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:32,020

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:32,910

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:32,988

EFE

arh

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