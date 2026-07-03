Recorrido oficial, datos generales y últimos vencedores del Tour de Francia

Barcelona, 2 jul (EFE).- La 113 edición del Tour de Francia se disputa desde este sábado, 4 de julio, hasta el día 26 con salida en Barcelona y llegada en París después de completar 21 etapas que sumarán 3.334 kilómetros.
El recorrido de la "grande boucle" 2026 incluye una contrarreloj inicial por equipos de 19,6 km, una crono individual de 26,1, 7 etapas propicias para el esprint, 4 de perfil ondulado, 8 de montaña a través de los Pirineos, Macizo Central, los Vosgos, el Jura y los Alpes y de ellas 5 finales en alto.
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El Col del Galibier, con sus 2.642 metros de altitud será el techo de la presente edición y el Alpe D'Huez será protagonista en la último fin de semana con 2 finales consecutivos en su cima. El total de desnivel positivo será de 54.450 metros.
.- Las etapas del Tour 2026:
Día Etapa Recorrido Km Perfil
4 jul 1a Barcelona - Barcelona (CRE) 19.6 CRE
5 2a Tarragona - Barcelona 168,5 Ondulada
6 3a Granollers - Les Angles 195,9 Final alto
7 4a Carcasona - Foix 181,9 Media Mont.
8 5a Lannemezan - Pau 158,3 Llana
9 6a Pau - Gavernie-Gèdre 186,2 Montaña
10 7a Hagetmau - Burdeos 175,1 Llana
11 8a Périgueux - Bergerac 180,4 Llana
12 9a Malemort - Ussel 185,5 Media Mont
13 JORNADA DE DESCANSO
14 10a Aurillac - Le Lioran 166,6 Media Mont
15 11a Vichy - Nevers 161,3 Llana
16 12a Magny-Cours - Chalon-sur-Saône 179,1 Llana
17 13a Dole - Belfort 205,8 Media Mont
18 14a Mulhouse - Le Markstein 155,3 Media Mont
19 15a Champagnole - Plateau de Solaison 183,9 Final alto
20 JORNADA DE DESCANSO
21 16a Évian - Thonon-les-Bains 26,1 CRI
22 17a Chambéry - Voiron 174,7 Ondulada
23 18a Voiron - Orcières-Merlette 185,2 Final alto
24 19a Gap - Alpe d'Huez 127,9 Final alto
25 20a Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez 170,9 Final alto
26 21a Thoiry - París 133 Llana.
.- Últimos vencedores:
. 2025. Tadej Pogacar (SLV)
. 2024. Tadej Pogacar (SLV)
. 2023. Jonas Vingegaard (DIN)
. 2022. Jonas Vingegaard (DIN)
. 2021. Tadej Pogacar (SLV)
. 2020. Tadej Pogacar (SLV). EFE
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