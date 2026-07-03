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Realizan con éxito una operación pionera en la mandíbula a una bebé de un mes en Málaga

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Málaga, 3 jul (EFE).- El Hospital Materno Infantil de Málaga ha realizado con éxito una intervención pionera en la mandíbula mediante distractor interno a una bebé de un mes y unos tres kilogramos, el primer caso registrado de estas características en una paciente de tan corta edad y bajo peso.

La intervención a esta paciente, derivada desde un centro sanitario privado, la ha llevado a cabo la Unidad de Cirugía Maxilofacial Pediátrica del centro, en coordinación con profesionales de Neonatología, Anestesia, Digestivo y Neumología Pediátrica, ha informado este viernes la Consejería de Sanidad en un comunicado.

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El procedimiento se ha realizado en una bebé diagnosticada de secuencia de Pierre Robin, una alteración congénita caracterizada por una mandíbula de tamaño reducido (micrognatia), desplazamiento posterior de la lengua y obstrucción respiratoria, frecuentemente asociada además a dificultades graves para la alimentación y, en algunos casos, a paladar hendido.

La distracción mandibular es una técnica quirúrgica destinada a elongar progresivamente la mandíbula y los músculos del suelo de la boca, lo que permite reposicionar la lengua hacia delante y ampliar el espacio de la vía aérea superior, mejorando de forma significativa la respiración del paciente y reduciendo el riesgo de complicaciones asociadas a la obstrucción respiratoria.

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En este caso, el equipo ha utilizado distractores internos específicamente adaptados al tamaño del paciente y ha incorporado planificación quirúrgica avanzada mediante tecnología 3D y guías personalizadas, lo que ha permitido incrementar la precisión de la cirugía y minimizar la agresividad del procedimiento.

El cirujano maxilofacial pediátrico Francisco Ruiz ha destacado que se trata de "un caso de enorme complejidad técnica" debido al reducido tamaño y peso del paciente, lo que ha obligado a "una planificación extremadamente precisa y personalizada".

La distracción mandibular "permite actuar directamente sobre el origen de la obstrucción respiratoria, favoreciendo la normalización de la función respiratoria y una adecuada ganancia ponderal, aspectos fundamentales para la recuperación del recién nacido", ha explicado.

La paciente ingresó con un peso de 3.460 gramos y pudo recibir el alta hospitalaria tras alcanzar los 4.470 gramos, una evolución que "refleja la mejoría clínica obtenida tras el procedimiento", ha indicado.

La distracción mandibular se plantea como una alternativa menos invasiva frente a otros abordajes tradicionales y permite, en casos graves de micrognatia, evitar la realización de traqueostomías.

Además, favorece una mejora precoz de la vía aérea, facilita la alimentación y contribuye al desarrollo funcional y nutricional del recién nacido.

Se desarrolla en distintas fases progresivas que incluyen un periodo inicial de latencia tras la cirugía, una fase de activación gradual del distractor para generar nuevo tejido óseo y una fase posterior de consolidación hasta completar la formación y estabilización del hueso. EFE

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