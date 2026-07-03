Pradales: La democracia en España peligra ante el auge de la demagogia y el populismo

Madrid, 3 jul (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha alertado de que en España la democracia "está en riesgo" ante el auge de la demagogia y el populismo, ha argumentado que "no hay puentes" entre los distintos partidos y que el "clima de crispación y polarización" puede "tener consecuencias nefastas para las próximas generaciones".

Así se ha expresado Pradales en la cuarta entrega de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, celebrado este viernes en el Instituto Cervantes de Madrid, una cita en la que ha exhortado a creer en la democracia siempre y no solo "cuando ganan los nuestros" y a "dignificar la política", siendo respetuosos con los adversarios políticos y debatiendo sobre los proyectos y no recurriendo a descalificaciones.

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Ha considerado "muy preocupante" el actual "clima polarización y crispación" de la política en España, donde "los insultos se han convertido en norma". La polarización, ha añadido "no construye absolutamente nada", al contrario, "destruye la convivencia".

"Cuanto más se tarde en revertir esa dinámica, peores serán las consecuencias" y pueden llegar a ser "nefastas para las siguientes generaciones", ha dicho el lehendakari, que ha considerado además que España atraviesa "un momento de parálisis y bloqueo político".

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No se están abordando transformaciones "necesarias" como las económico-industriales, en infraestructuras estratégicas o el modelo territorial. En este último tema, ha criticado que España se "resiste a asumir su realidad plurinacional" y que el "café para todos" acordado en la Transición fue "un error".

Pradales ha criticado además que "46 largos años después" de la aprobación del Estatuto de Gernika sigue sin cumplirse. EFE

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