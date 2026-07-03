Pradales afirma que la legislatura estatal está en un momento "crítico y delicado"

Madrid, 3 jul (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho este viernes en 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE que la legislatura estatal está en un momento "crítico y delicado" y que "parece una misión imposible" aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En la cuarta entrega de estos encuentros informativos, celebrada en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, el lehendakari ha dicho no obstante que él seguirá trabajando con el gobierno de Pedro Sánchez "en tanto en cuanto exista legislatura", pero espera que el jefe del Ejecutivo dote a este período "de cierto sentido y orden", porque si no "es muy complicado que aguante" y puede "entrar en descomposición".

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Pradales espera que, hasta que acabe la legislatura, se pueda avanzar en los temas que preocupan a Euskadi y ha sentenciado: "Mientras haya juego y haya partida nosotros tenemos que jugar esa partida". EFE

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