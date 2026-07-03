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Pedro Sánchez presentará este lunes el nuevo plan estatal de fertilizantes

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Madrid, 3 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará el próximo lunes el nuevo plan estatal de fertilizantes en un acto en el que también participará el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Sánchez intervendrá a las 10.00 horas del lunes en la presentación del plan en San Martín de la Vega (Madrid), según un comunicado difundido este viernes.

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El ministro de Agricultura señaló ayer que, hasta el momento, el Gobierno ha aprobado ayudas para compensar el aumento de los precios de los fertilizantes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, pero ahora hace falta implementar "mejoras en fertilización orgánica o en aplicaciones".

El Gobierno ha estado trabajando en un paquete de medidas sobre fertilizantes alineado con las iniciativas europeas plasmadas en el plan de acción sobre fertilizantes de la Comisión Europea.

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En anteriores ocasiones, Planas ha avanzado que el nuevo plan nacional estará orientado a mejorar la eficiencia de la fertilización, diversificar las fuentes de nutrientes y favorecer el aprovechamiento de materiales orgánicos y subproductos del biogás.

Además, esta semana el Consejo de Ministros aprobó un segundo decreto de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto de la guerra en Irán que mantiene la ayuda al gasóleo agrícola y añade 165 millones de euros para la compra de fertilizantes a los 500 millones presupuestados inicialmente.

El apoyo al sector primario desde el comienzo del conflicto hace cuatro meses suma ya 1.107 millones de euros, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. EFE

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