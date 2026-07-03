Paco Ignacio Taibo abre la Semana Negra con una novela sobre el rey Pelayo

Gijón, 3 jul (EFE).- El escritor hispano-mexicano Paco Ignacio Taibo ha abierto este viernes la trigésimo novena Semana Negra de Gijón con la presentación de 'La batalla de Pelayo', su última novela sobre las "falsedades" de la historia del rey que inició la reconquista.

Taibo ha sido el encargado de iniciar el ciclo de conferencias del festival, después de la ceremonia de inauguración con el tradicional corte de cintas, a la que ha asistido el presidente de Asturias, Adrián Barbón, entre otras autoridades autonómicas y municipales.

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El autor de más de un centenar de obras literarias, en su mayor parte novelas policiales, históricas y ensayos, ha explicado que en su último libro aborda, según ha dicho, "las mentiras sobre las que se construyó el mito del rey Pelayo".

"La mayor de esas mentiras es haberle atribuido a Pelayo la autoría de la reconquista con la victoria de la batalla de Covadonga", ha manifestado.

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En el acto de inauguración, Barbón y la consejera de Cultura del Principado, Vanesa Gutiérrez, han descubierto dos cabezones con la figura de 'Rufo', la estatuilla del festival que se entrega a los premiados, y Taibo lo ha hecho con otro que reproducía su propia imagen.

A su llegada al recinto, junto a la playa de El Arbeyal, las autoridades han sido recibidas por la charanga El Ventolín y una pancarta con el lema 'Stop genocidio en Gaza', portada por un grupo de personas con banderas palestinas.

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La trigésimo novena Semana Negra reunirá hasta el próximo día 12 a un centenar de escritores de distintos géneros con Lorenzo Silva como primer galardonado con el Premio Domingo Villa en reconocimiento a su trayectoria literaria. EFE

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