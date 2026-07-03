Osasuna rinde homenaje a la Plaza del Castillo de Pamplona en su primera equipación

Pamplona, 3 jul (EFE).- El Club Atlético Osasuna ha presentado su primera equipación para la temporada 2026/27, diseñada junto a la marca Macron como un homenaje a la Plaza del Castillo de Pamplona, escenario del nacimiento de la entidad en 1920 y epicentro de las celebraciones rojillas.

La camiseta toma como principal inspiración el antiguo mosaico que cubrió el pavimento de la plaza entre 1946 y 2001. La nueva elástica mantiene el característico rojo del club, aunque con una tonalidad más intensa, e incorpora un relieve en la parte frontal y las mangas que reproduce el diseño del histórico mosaico, destaca el club en un comunicado

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El cuello tipo polo y el remate de las mangas, en azul marino, también incluyen detalles gráficos inspirados en el borde exterior de aquel pavimento.

La equipación se completa con pantalón azul marino y medias negras con vuelta roja, siguiendo la tradición del club.

La colección ha sido diseñada en exclusiva para Osasuna con el objetivo de reforzar el vínculo del club con Navarra y su afición, detalla la entidad. EFE

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